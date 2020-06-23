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Таких случаев, как изнасилование в Кагарлыке, у нас тысячи, если не десятки тысяч, — адвокат Елена Сотник

Украинский юрист и политик и бывший народный депутат Елена Сотник официально стала адвокатом изнасилованной полицейскими в Кагарлыке 26-летней женщины. Что именно подвигло ее принять такое решение, Елена объяснила на своей странице в Facebook.

«Я поняла, что хватит сидеть на диване и рассказывать, какие ужасы происходят в стране: нужно идти и помогать искать правосудия и наказания! — написала Елена Сотник. — Сегодня этот вопрос физического выживания Нелли и ее семьи. А еще, это важно для сотен тысяч других жертв полицейских, которые из страха быть избитыми, убитыми или незаконно обвиненными, прямо сейчас сидят у себя в домах и трясутся от страха, чтобы завтра очередной «опер» с района не решил выбить из них показания или повесить преступление, ради «показателей», — написала Елена Сотник в Facebook.







Как сообщали ранее «ФАКТЫ», бывшим полицейским из Кагарлыка Николаю Кузиву и Сергею Сулиме изменили квалификацию в уголовном деле. Теперь их подозревают по двум статьям Уголовного кодекса — 152 (изнасилование группой лиц) и 127 (истязание по предварительному сговору группой лиц).

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