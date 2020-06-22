Происшествия

Не превышение власти, а пытки: полицейским из Кагарлыка изменили подозрение

Бывшим полицейским из Кагарлыка Николаю Кузиву и Сергею Сулиме, подозреваемым в пытках и изнасиловании женщины, изменили квалификацию в уголовном деле.

Теперь их подозревают по двум статьям Уголовного кодекса — 152 (изнасилование группой лиц) и 127 (истязание по предварительному сговору группой лиц).

Статью УК № 365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) переквалифицировали на 127 статью, которая более точно отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления.

Об этом «Громадському» сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов.

По словам Смирнова, по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую допрашивали в качестве свидетеля. 29-летнего оперативника Сергея Сулиму и 35-летнего начальника сектора криминальной полиции отделения Николая Кузива суд оставил на два месяца под стражей без права внесения залога. Апелляцию защиты бывших полицейских, которые просили заменить тюрьму на домашний арест, суд отклонил.

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