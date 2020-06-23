Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко восхитила фигурой в купальнике (фото)

Гламур

Голливудская звезда родом из Украины Ольга Куриленко, переболевшая коронавирусом, похвасталась стройной фигурой в розовом купальнике. 40-летняя актриса восхитила своими формами в бикини. Фото Ольга опубликовала на своей странице в Instagram. Она позирует у бассейна, показав, как проводит лето и наслаждается теплыми летними днями.

«Можете найти меня на фото?», — написала Куриленко под фото с хэштегом «релаксирую».

Ранее звезда «Женского квартала» Лера Товстолес показала идеальную фигуру в купальнике и рассказала, что этим летом загорает только в квартире.

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