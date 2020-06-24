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Украина

Корниенко ответил по поводу скандального разговора с Арахамией: сделано заявление

0:05 24 июня 2020
Корниенко и Арахамия

Попавший в «мужской» (читай — «сексистский») скандал с нелицеприятным обсуждением коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко поспешил оправдаться перед избирателями.

Напомним, что в разговоре с «главным слугой» в Раде Давидом Арахамией Корниенко заявил, что их кандидат — «баба корабельная сосна». Сделал он это, думая, что видеокамеры выключены, поэтому допустил весьма фривальные фразы относительно коллеги, увидев в ней в первую очередь «вообще красотку», которая нуждается в «тюнинге» и т. д.

«Понимаю, что многих возмутила распространенная телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамия в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться», — пишет глава «Слуги народа».

При этом нардеп упирает на то, что «запись была смонтирована», а «фразы вырваны из контекста». Кроме того, он приносит извинения за то, что прозвучала фамилия депутата, который не имеет никакого отношения сказанному". Еще один момент — дескать, «определенные фривольные слова могли обидеть людей — в частности, женщин». Но объясняет он это тем, что они с Арахамией «обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике», — а этом случае, вероятно, никакие эталоны вежливости не нужны.

«Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наша внутрипартийное дело. И напоследок. Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами — в частности, в политике», — призывает нынешних и будущих избирателей Корниенко.

Впрочем, его «объяснения», похоже, не возымели эффекта на читателей страницы, о чем они поспешили указать в комментариях:

Поэтому в следующий раз «слуги», вероятно, будут вынуждены хотя бы изредка приводить «высказываемые мысли» и слова в соответствие с нормами цивилизиованного общества.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», партия «Слуга народа» подала заявку в избирательное законодательство, которая предусматривает так называемую «женскую квоту» в Раде до 50%. Пока что трудно предположить, зачем нардепам понадобилась данная квота…

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