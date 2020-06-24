Заложники коронавируса: Разумков назвал количество инфицированных COVID-19 депутатов

Украина

После заражения коронавирусом депутата от «Слуги народа» Максима Перебийниса украинцев снова начал интересовать вопрос о количестве инфицированных опасным заболеванием народных избранников, которое, очевидно, влияет на успешность процесса принятия парламентом законопроектов.

Именно такой вопрос и был задан главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову в эфире «Украинского радио».

«Переболели вообще, я думаю, где-то человек 15−17. Сегодня, если я не ошибаюсь, два человека еще пока болеют», — ответил Разумков.

При этом он не уточнил фамилии этих депутатов.

Примерно такое же количество — «10−15 человек максимум» — инфицированных коронавирусом нардепов Разумков называл и в начале мая. Но с тех пор по состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от «Слуги народа» Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от «Батькивщины» Олег Мейдич.

Кроме того, к ним следует добавить Максима Перебыйниса.

Поэтому, возможно, у спикера Рады не совсем точная статистика, или же он неумышленно «занижает» количество заболевших нардепов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что COVID-19 поражает не только нардепов, но и сотрудников СНБО. По словам главы ведомства Алексея Данилова, у одного из сотрудников аппарата СНБО обнаружили коронавирус, в связи с чем ведомство перешло в онлайн-режим работы.

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