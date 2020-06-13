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Общество и люди

Еще один "слуга народа" из Рады слег с коронавирусом

22:27 13 июня 2020
Максим Перебийнос

Депутат от «Слуги народа» Максим Перебийнис заразился коронавирусом. Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 763 человек.

О заражении Перебийноса сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».

По словам Кравчук, нардеп чувствует себя нормально, поэтому лечится дома.

Перебийнис был в Раде на прошлой неделе. В связи с этим аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с которыми он контактировал.

Напомним, 12 июня заражение коронавирусом подтвердили у жены президента Елены Зеленской. После этого Владимир Зеленский перешел на специальный режим работы и ограничил встречи.

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Еще один "слуга народа" из Рады слег с коронавирусом

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