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Еще один "слуга народа" из Рады слег с коронавирусом
Депутат от «Слуги народа» Максим Перебийнис заразился коронавирусом. Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 763 человек.
О заражении Перебийноса сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».
По словам Кравчук, нардеп чувствует себя нормально, поэтому лечится дома.
Перебийнис был в Раде на прошлой неделе. В связи с этим аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с которыми он контактировал.
Напомним, 12 июня заражение коронавирусом подтвердили у жены президента Елены Зеленской. После этого Владимир Зеленский перешел на специальный режим работы и ограничил встречи.148
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