26.54 / 26.74 29.68 / 30.09
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Бегут от боевиков: в ОБСЕ заявили об увеличении потока людей на границе "квазиреспублик" с Россией

5:55 24 июня 2020
КПВВ на Донбассе

Постоянно блокируя работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с подконтрольной территорией Украины, боевики в то же время обеспечивают беспрепятственное пересечение блокпостов на границе оккупированных территорий Украины с Россией.

Речь идет о российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

Свои действия оккупационные администрации якобы объясняют «решением бороться против распространения COVID-19».

Наблюдения ОБСЕ показали, что в обеих пограничных пунктах количество входов и выходов в среднем выросло с 1217 до 1547 за день, если сравнивать с прошлой неделей.

Миссия также зафиксировала, что блокпосты вооруженных формирований возле Горловки, Кременца (неподконтрольный правительству) и Верхнешироковского до сих пор закрыты.

Напомним, более сотни людей на Донбассе «прорвали» блокаду боевиков в пункте пропуска «Новотроицкое».

Ранее «ФАКТЫ» писали о курьезном случае, который произошел на днях на Донбассе: боевик из так называемого 4-го батальона теробороны 1-го корпуса «ДНР» пытался пересечь КПВВ с полным пакетом документов, свидетельствующих о службе в рядах незаконных вооруженных формирований. Конечно же, украинские военные по достоинству оценили такой «подарок» и задержали террориста.

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пляж

Лучше не купаться: ученые выяснили, как долго коронавирус может выживать в речной воде

вечеринка

НАПК займется вечеринкой на миллион долларов, которую устроила в Москве жена нардепа от ОПЗЖ

Аллахвердиева Ирина

Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко

КПВВ на Донбассе

Бегут от боевиков: в ОБСЕ заявили об увеличении потока людей на границе "квазиреспублик" с Россией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер