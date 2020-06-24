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Мир

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 (видео)

6:30 24 июня 2020
Мексика землетрясение

После тропического шторма в начале июня Мексика столкнулась с новыми катаклизмами: на юге страны произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

Об этом передает Euronews.

Эпицентр землетрясения пришелся на прибережный штат Оахака, подземные толчки также ощущались в столице страны Мехико. Воздействие землетрясения достигло глубины 23 км.

По данным министерства общественной безопасности и защиты граждан Мексики, из-за землетрясения в штате Оахака погибли четыре человека.

Кроме того, из-за подземных толчков были повреждены больницы, несколько церквей, а также дорожная и энергетическая инфраструктура.

Сотни местных жителей покинули свои дома. Паника охватила также домашних животных, которые ощущали приближение стихии.

В то же время сейсмологи предупредили о возможности цунами, которое может коснуться Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 14 июня в провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение силой 5,7 балла, в результате которого один человек погиб, а девять получили ранения.

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