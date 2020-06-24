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- 08:55 Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии
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Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии (фото)
В то время, как в мире проходят массовые протесты против расизма, голливудская актриса Вайнона Райдер в интервью британскому изданию The Times обвинила кинозвезду Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии. По словам 48-летней звезды фильмов «Маленькие женщины», «Дракула Брэма Стокера», «Осень в Нью-Йорке», ей неоднократно приходилось сталкиваться с антисемитизмом на протяжении своей карьеры. Однажды, к примеру, ей не дали роль аристократки из-за «слишком еврейской внешности».
«Бывают случаи, когда люди говорят мне: «Постой, ты еврейка? Но ведь ты такая хорошенькая», — рассказала актриса, чья настоящая фамилия Горовиц.
Время от времени ей приходилось слышать унизительные реплики от коллег. Так, по словам, Вайноны, однажды на одной из вечеринок к ней и ее другу-гею подошел Мел Гибсон. Он пошутил о сексуальной ориентации приятеля Вайноны, заявив: «О, подожди, я заболею СПИДом?». А у самой Райдер поинтересовался, не является ли она одной из этих «ловкачей из печей». Подобный намек на Холокост шокировал актрису и ее друзей.
Ранее Вайнона уже упоминала об этом инциденте в 2010 году интервью журналу GQ.
Представитель Мела Гибсона попытался тут же опровергнуть слова Райдер, назвав их «стопроцентно неправдивыми». «Она солгала об этом десять лет назад, она солгала и сейчас», — заявил он.
Тем не менее слова Райдер уже негативно сказались на карьере 64-летнего актера, которая одно время пришла в упадок после череды скандалов, в центре которых он оказался. Как стало известно, ему не дадут озвучить роль петуха Рокки в продолжении популярного мультфильма «Побег из курятника», который потоковый сервис Netflix решил снять спустя двадцать лет после выхода на экраны оригинала.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.