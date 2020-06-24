Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии (фото)

Гламур

В то время, как в мире проходят массовые протесты против расизма, голливудская актриса Вайнона Райдер в интервью британскому изданию The Times обвинила кинозвезду Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии. По словам 48-летней звезды фильмов «Маленькие женщины», «Дракула Брэма Стокера», «Осень в Нью-Йорке», ей неоднократно приходилось сталкиваться с антисемитизмом на протяжении своей карьеры. Однажды, к примеру, ей не дали роль аристократки из-за «слишком еврейской внешности».

Вайнона Райдер

«Бывают случаи, когда люди говорят мне: «Постой, ты еврейка? Но ведь ты такая хорошенькая», — рассказала актриса, чья настоящая фамилия Горовиц.

Время от времени ей приходилось слышать унизительные реплики от коллег. Так, по словам, Вайноны, однажды на одной из вечеринок к ней и ее другу-гею подошел Мел Гибсон. Он пошутил о сексуальной ориентации приятеля Вайноны, заявив: «О, подожди, я заболею СПИДом?». А у самой Райдер поинтересовался, не является ли она одной из этих «ловкачей из печей». Подобный намек на Холокост шокировал актрису и ее друзей.

Ранее Вайнона уже упоминала об этом инциденте в 2010 году интервью журналу GQ.

Представитель Мела Гибсона попытался тут же опровергнуть слова Райдер, назвав их «стопроцентно неправдивыми». «Она солгала об этом десять лет назад, она солгала и сейчас», — заявил он.

Тем не менее слова Райдер уже негативно сказались на карьере 64-летнего актера, которая одно время пришла в упадок после череды скандалов, в центре которых он оказался. Как стало известно, ему не дадут озвучить роль петуха Рокки в продолжении популярного мультфильма «Побег из курятника», который потоковый сервис Netflix решил снять спустя двадцать лет после выхода на экраны оригинала.

Кадр из мультфильма "Побег из курятника"

Ранее, как писали «ФАКТЫ», автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии.



122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter