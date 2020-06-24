Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев

Происшествия

В Запорожье правоохранители задержали руководителя преступной группы, участники которой реализовали очередную мошенническую схему, выманивая деньги у людей, и пользуясь при этом информацией, внесенной в систему «Информационный портал Национальной полиции Украины».

А в столице, по информации пресс-службы прокуратуры города Киева, были задержаны еще пять участников этой группировки. Злоумышленники наладили схему завладения деньгами граждан под видом возврата похищенного у них имущества.

«Организовал и возглавил преступную группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области, который лично подобрал ее участников из числа своих знакомых и членов семьи. Все участники преступной группы — жители Запорожья, у двоих из них есть судимости», — сообщают в прокуратуре.

Злоумышленники, используя информацию из информационно-телекоммуникационной системы правоохранителей, искали людей, обращавшихся в полицию по спецлинии «102» и сообщавших о хищении у них вещей на территории Киева, Львова, Одессы, Днепра и других регионов страны. Сведения о пострадавших и их контакты злоумышленники получали от бывшего сотрудника ГУ НП в Запорожской области.

Затем члены преступной группировки связывались с пострадавшими и предлагали выкупить украденные у них вещи, перечислив деньги на карточные счета или номера мобильных телефонов. Суммы назывались разные — от трех до 13 тысяч гривен. Если пострадавший соглашался, мошенники настаивали на перечислении денег перед передачей имущества, а как только средства поступали, выключали свои телефоны и уничтожали sim-карты.

Организатора задержали в Запорожье как раз во время очередной «операции». Позже были задержаны еще трое его подельников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине распространяется новая мошенническая схема: пользователям интернета предлагают получить от США компенсацию за утечку персональных данных из соцсетей.



91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter