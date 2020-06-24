Происшествия

В Украине распространяется новая мошенническая схема: пользователям интернета предлагают получить от США компенсацию за утечку персональных данных из соцсетей. Схема основана на том, что пользователь наверняка что-то слышал о скандалах с незаконным сбором данных, но глубоко в эту историю не вникал и оценить достоверность обещаний не может.

Мошенники играют на вечном стремлении людей к легким деньгам. Как сообщает Obozrevatel, в соцсетях регулярно выкладываются ролики, где некая американская организация US Trading Commission обещает компенсацию пострадавшим. Сначала зрителю показывают подборку кадров из СМИ о скандалах с передачей личных данных третьим лицам. Затем авторы ролика переходят к самой сути: получить компенсацию в размере около тысячи долларов можно будет, если указать номер банковской карты и американский SSN (номер социального страхования).

Для нерезидентов США, не имеющих такого номера, мошенники предлагают получить некий не существующий в природе временный SSN. Стоимость оформления кажется ничтожной (всего 15 долларов) в сравнении с обещанными компенсациями от американской стороны. В результате мошенники получают деньги, а бонусом еще и данные банковской карты пользователя.

На мошенничество в этой схеме указывают несколько факторов: отсутствие обратной связи от «американской» компании, заблокированная возможность лайков-дислайков под роликом на YouTube, использование не официальных платежных систем с авторизацией плательщика, а наспех сверстанной страницы с окошками для ввода данных.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как аферисты наживаются, рассылая подарочные сертификаты. Кроме того, мошенники освоили схему выманивания денег от желающих участвовать в международных торгах ценными бумагами.





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