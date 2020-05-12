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В сеть слили базу персональных данных украинских водителей: что важно знать
В Telegram продолжают торговать базами данных украинцев — ранее сообщалось о закрытии одного ресурса под названием «Досье».
Так, руководитель общественной организации «Электронная демократия» Владимир Фльонц рассказал, что обнаружил в базах свои данные, в том числе и водительские права, которых нет в «Дії».
«Ребята соединили вместе данные госреестров, базы „Новой почты“, пароли из „ВКконтакта“ и linkedin, обильно приправили банковской тайной и результат, как говорится, на табло. Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!), но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и вишенка на торте — водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в „Дії“ его не показывает, а у ребят в базе — есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее. Выводы пусть каждый сделает сам», — пишет IT-эксперт на своей страничке в соцсетях.
Для того, чтобы интернет-пользователи не ринулись проверять, есть ли в базах их данные, Михаил Фльонц не оставлял ссылку на Telegram-бот. Ведь в таком случае нелегальные базы пополняться новыми данными об украинцах.
Тем временем в «Дії» заявили, что не причастны к «сливу» данных, сославшись на то, что у них такая информация не накапливается. «Объемы информации, доступные в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышают те, с которой работает приложение. Анализ бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. Речь идет о базе «ПриватБанка», а также других частных баз данных. Например, в боте доступны пароли «Вконтакте» и «Linkedin», — говорится в сообщении.
А вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что СБУ начала следственные действия по данному вопросу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МВД Украины запустили чат-бот @police_helpbot, который работает в Telegram и предназначен для сбора информации о домашнем насилии.
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