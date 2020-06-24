- 11:28 Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле
- 11:26 На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам
- 11:09 Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине
- 10:59 ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin
- 10:49 В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни
- 10:43 Личные данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть
- 10:36 Из-за непогоды на Прикарпатье перекрывают дороги и отменяют поезда: что важно знать
- 10:04 Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев
- 09:59 Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали
- 09:59 Украина отказалась от квот на импорт минеральных удобрений
- 09:36 Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий
- 09:31 Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США
Огни ночного города и KAZKA: "Холостяк" Никита Добрынин раскрыл подробности предстоящей свадьбы
Герой романтического шоу «Холостяк» Никита Добрынин, который расписался со своей избранницей Дашей Квитковой, а теперь готовится к свадьбе, рассказал, каким будет торжество в условиях карантина. Гулять планируют в Киеве 12 августа в ресторане на крыше с видом на Киев. Открытую террасу украсят иллюминацией и фонариками.
«У нас будет очень много огней, лампочек, потому что слоган нашей свадьбы — „Любовь среди огней большого города“. Все будет проходить на крыше с видом на город, будет очень красиво. На нашу свадьбу приглашены 68 человек — и это только родственники и друзья. Мероприятие будет сопровождать музыкальный бэнд, у нас будет заводной ведущий, церемониймейстер, которая должна просто всех растрогать до слез, когда мы будем говорить друг другу клятвы», — рассказала Даша Квиткова сайту «Сегодня.Lifestyle».
Из приглашенных артистов будут петь группа KAZKA и, возможно, Ирина Билык. Но с ними Никита Добрынин еще ведет переговоры.
Молодые готовы потратить на свадьбу несколько десятков тысяч долларов.
«Мы готовы были вложить несколько десятков тысяч долларов, не учитывая некоторые другие затраты. Но это такой костяк. Мы понимаем, что будет гораздо больше, но во время карантина не хочется влезать в непонятные бюджеты. Мы просто хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить — не брать денег у родителей и тем более кредит (наслышаны и о таком)», — рассказал Добрынин.
А вот отношения десятого сезона «Холостяка» Макса Михайлюка с победительницей проекта Дашей Ульяновой не сложились. Герою шоу приписывают роман с новой девушкой.4
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"