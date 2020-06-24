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Гламур

Огни ночного города и KAZKA: "Холостяк" Никита Добрынин раскрыл подробности предстоящей свадьбы

11:28 24 июня 2020
Никита Добрынин и Даша Квиткова

Герой романтического шоу «Холостяк» Никита Добрынин, который расписался со своей избранницей Дашей Квитковой, а теперь готовится к свадьбе, рассказал, каким будет торжество в условиях карантина. Гулять планируют в Киеве 12 августа в ресторане на крыше с видом на Киев. Открытую террасу украсят иллюминацией и фонариками.

«У нас будет очень много огней, лампочек, потому что слоган нашей свадьбы — „Любовь среди огней большого города“. Все будет проходить на крыше с видом на город, будет очень красиво. На нашу свадьбу приглашены 68 человек — и это только родственники и друзья. Мероприятие будет сопровождать музыкальный бэнд, у нас будет заводной ведущий, церемониймейстер, которая должна просто всех растрогать до слез, когда мы будем говорить друг другу клятвы», — рассказала Даша Квиткова сайту «Сегодня.Lifestyle».

Из приглашенных артистов будут петь группа KAZKA и, возможно, Ирина Билык. Но с ними Никита Добрынин еще ведет переговоры.

Молодые готовы потратить на свадьбу несколько десятков тысяч долларов.

«Мы готовы были вложить несколько десятков тысяч долларов, не учитывая некоторые другие затраты. Но это такой костяк. Мы понимаем, что будет гораздо больше, но во время карантина не хочется влезать в непонятные бюджеты. Мы просто хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить — не брать денег у родителей и тем более кредит (наслышаны и о таком)», — рассказал Добрынин.

А вот отношения десятого сезона «Холостяка» Макса Михайлюка с победительницей проекта Дашей Ульяновой не сложились. Герою шоу приписывают роман с новой девушкой.

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