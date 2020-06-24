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В частной клинике Кременчуга после пластической операции умерла 38-летняя киевлянка
22 июня в частном центре пластической хирургии в Кременчуге Полтавской области 38-летней жительнице Киева провели операцию по исправлению носа (ринопластику). А на следующий день женщина умерла.
Скорее всего, пациентка искала, где дешевле улучшить форму носа, а нашла, увы, смерть. Хотя, согласно прайсу клиники, здесь услуга тоже не из дешевых — 30 тысяч гривен. Но все же эта цена более чем в два раза ниже, нежели в Киеве.
Официально причина смерти не называется. Об этом станет известно после проведения судмедэкспертизы. Но неофициально говорят о том, что у прооперированной, вероятно, развилась тромбоэмболия (что нередко случается после хирургического вмешательства) и оторвавшийся тромб не оставил ей шансов на жизнь.
По данному факту, как сообщили в ГУ НП в Полтавской области, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».) Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России скончалась 38-летняя лжехирург Алена Верди, заслужившая известность тем, что при проведении пластических операций уродовала своих пациенток.
А в Австралии женщина едва не умерла во время косметологической процедуры по омоложению
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