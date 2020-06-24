- 16:16 13 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантина, но это никого не останавливает
- 15:58 Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)
- 15:52 Наводнение а Западной Украине: что там происходит и каковы прогнозы
- 15:45 Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске
- 15:41 Кернес решил провести сессию Харьковского горсовета без масок: за депутатами пришла полиция
- 15:23 Джамала поделилась моментом первой трогательной встречи двух сыновей
- 15:22 Под Одессой ВИЧ-инфицированный мужчина умышленно насиловал женщин
- 15:15 На Прикарпатье смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения
- 15:10 Залез на рекламный щит и облился бензином: мужчина устроил переполох в Тернополе
- 15:03 Заслужил удаление: Месси в канун 33-летия поразил грубостью в матче чемпионата Испании
- 14:51 Триумф или разочарование для Путина? В Москве прошел парад к 75-летию Победы
- 14:39 Во Львове ослабляют карантин: ресторанам и фитнес-клубам разрешили принимать посетителей
Абсолютно спокойный парень с ножом в голове удивил сеть (видео)
В сети стало вирусным видео, снятое в Нью-Йорке, где недавно проходили стычки полиции с участниками протестов против расизма. В ролике окровавленный парень, которому во время драки воткнули в голову нож, сохраняя полное спокойствие, самостоятельно идет к машине скорой помощи. В то время, как прохожие вокруг него абсолютно поражены представшим перед их глазами зрелищем.
Как пишет издание Daily Mail, 36-летний мужчина вступился за женщину на улице в районе Гарлем. Четверо молодчиков и девушка пытались отобрать у нее сумочку. В результате заступник получил два ранения кухонным ножом — в торс и в голову. Причем нож так и остался торчать у него в голове. Женщина, которую он защищал, получила порез щеки. В точности неизвестно, были ли пострадавшие знакомы до драки, видео которой также попало в сеть.
Раненому оказали медицинскую помощь на месте и отправили в больницу. Как сообщается, нож, к счастью, не пробил череп.
Пользователи сети были поражены хладнокровием пострадавшего. А также возмущены уровнем насилия в городе — в последнее время он просто зашкаливает.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что мужчина 26 лет жил со ржавым ножом в голове прежде, чем его достали хирурги.33
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!