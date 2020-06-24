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Общество и люди

Абсолютно спокойный парень с ножом в голове удивил сеть (видео)

15:45 24 июня 2020
Мужчина с ножом в голове

В сети стало вирусным видео, снятое в Нью-Йорке, где недавно проходили стычки полиции с участниками протестов против расизма. В ролике окровавленный парень, которому во время драки воткнули в голову нож, сохраняя полное спокойствие, самостоятельно идет к машине скорой помощи. В то время, как прохожие вокруг него абсолютно поражены представшим перед их глазами зрелищем.

Как пишет издание Daily Mail, 36-летний мужчина вступился за женщину на улице в районе Гарлем. Четверо молодчиков и девушка пытались отобрать у нее сумочку. В результате заступник получил два ранения кухонным ножом — в торс и в голову. Причем нож так и остался торчать у него в голове. Женщина, которую он защищал, получила порез щеки. В точности неизвестно, были ли пострадавшие знакомы до драки, видео которой также попало в сеть.

Раненому оказали медицинскую помощь на месте и отправили в больницу. Как сообщается, нож, к счастью, не пробил череп.

Пользователи сети были поражены хладнокровием пострадавшего. А также возмущены уровнем насилия в городе — в последнее время он просто зашкаливает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мужчина 26 лет жил со ржавым ножом в голове прежде, чем его достали хирурги.

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