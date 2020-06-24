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Украина

В Крыму патриоты записали мощное видео на стихи украинских поэтов, расстрелянных в 1930-х

19:29 24 июня 2020
Кадр из клипа

Жительница Крыма Юлия Качула записала песню «Так сталося» на слова поэтессы Лидии Могилянской, которую относят к Расстрелянному возрождению. Она также сняла на эту композицию клип на улицах оккупированного Симферополя, об этом сообщает OBOZREVATEL.

«Кроме своих текстов, начинаю записывать песни на слова поэтов Расстрелянного возрождения. Это тема, от которой мне больно. Это преступления глобального масштаба. Когда убивают прекрасное и светлое — остается уродливое и темное», — отметила Качула.

Она сказала, что слова песни — это стихотворение Лидии Могилянской, которую палачи НКВД расстреляли в июне 1937 года.

«Ей было всего 37. Почти 10 лет она провела в лагерях на Соловках. Стихотворение посвящено Марку Вороному, поэту, расстрелянному всего на несколько месяцев позже… И хотя человек смертен, правда и идея — нет», — сказала певица.

В ролике использовались портреты убитых советским режимом поэтов: это Лидия Могилянская, Марко Вороной, Михаил Драй-Хмара, Валерьян Пидмогильный, Николай Волновой и Григорий Косынка.

Ранее сообщалось, что в Крыму власти нелепо поздравили оккупантов.

Фото: скриншот клипа

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