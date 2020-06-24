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Вы даже не догадываетесь: Минюст назвал самые популярные имена рожденных в 2020 году
Министерство юстиции назвало самые популярные имена, которые украинцы давали новорожденным с начала 2020 года. Ими оказались Артем и София. Напомним, в 2019 году среди киевлян самым популярным именем для девочек была Мария, а для мальчиков — Максим.
В ТОП-10 самых популярных среди украинцев имен вошли Матвей, Максим, Давид, Иван, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей и Александр.
Среди женских имен популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и такое экзотичное имя, как Луна.
Напомним, на Закарпатье в 2020 году был зарегистрирован мальчик с именем Зеленский.
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