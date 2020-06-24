Общество и люди

Вы даже не догадываетесь: Минюст назвал самые популярные имена рожденных в 2020 году

Министерство юстиции назвало самые популярные имена, которые украинцы давали новорожденным с начала 2020 года. Ими оказались Артем и София. Напомним, в 2019 году среди киевлян самым популярным именем для девочек была Мария, а для мальчиков — Максим.

В ТОП-10 самых популярных среди украинцев имен вошли Матвей, Максим, Давид, Иван, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей и Александр.

Среди женских имен популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и такое экзотичное имя, как Луна.

Напомним, на Закарпатье в 2020 году был зарегистрирован мальчик с именем Зеленский.



107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter