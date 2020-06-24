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Политика

"Рабочая баба" Домбровская возмущена характеристикой Корниенко, но прощает

23:04 24 июня 2020
«Рабочая баба» Домбровская возмущена характеристикой Корниенко, но прощает

Потенциальный кандидат в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская, которую накануне оскорбили глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и глава партийной фракции Давид Арахамия, решила принять извинения и выразила готовность работать дальше.

При этом она выразила мнение о том, что на самом деле ей дали высокую оценку, хотя и сказали об этом в «грубой мужской форме».

«Он (Корниенко. — Авт.) принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше», — сказала Домбровская.

Напомним, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал Татьяну Домбровскую «рабочей бабой», а народного депутата из Николаева Ирину Аллахвердиеву — «красоткой» и «корабельной сосной».

Ирина тоже приняла извинения и назвала инцидент исчерпанным.

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