"Был полный трэш": Зеленский решил напутствовать участников ВНО (видео)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский накануне первого внешнего независимого оценивания (ВНО), которое состоится завтра, 25 июня, поддержал выпускников и пожелал им успехов на тестировании.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении на странице в социальной сети.

«В этом году все не очень справедливо. У вас не было последнего звонка, не было выпускного, как говорит моя дочь — был полный треш», — поделился наблюдениями президент.

Он также подчеркнул, что знает, что выпускникам непросто.

«Но мы все будем держать за вас кулаки ради вашего результата. И помните — самое главное масочки, расстояние друг от друга, и все дезинфицируйте. Все, что можете. Все зависит от вашей фантазии», — добавил Владимир Зеленский.

При этом он решил отказаться от своего «фирменного» пожелания здоровья «36 и 6» (о температуре) и заменил его на «здоровья» и «200 балллов».

Как известно, несмотря на то, что пробные тесты проводились дистанционно, а ситуация с пандемией коронавируса оставляет желать лучшего, ВНО по-прежнему остается обязательным для тех, кто планирует поступать в вузы. Первые тесты по математике состоятся 25 июня, а основная сессия закончится 17 июля тестированием по химии.

В МОН ожидают, что в основной сессии ВНО примут участие до 379 тысяч 493 участников. Из-за карантина во время ВНО в аудитории будут находиться 15 человек. Во время сборки будет сохраняться социальная дистанция. Дети будут в масках, учителя в масках и перчатках. Максимальная допустимая температура тела, с которой пускать на тестирование, — это 37,2 градуса.

Напомним, что сегодня, 24 июня, вступил в силу закон, который в связи с пандемией коронавируса в стране освобождает украинских школьников от обязательной государственной аттестации в этом году. В документе говорится, что ученики, завершающие полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, не будут проходить государственную итоговую аттестацию в связи с карантином из-за Covid-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стихийное бедствие, которое обрушилось на Западную Украину, вынудило внести изменения в порядок проведения Внешнего независимого оценивания. В частности, в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что для жителей регионов, которые пострадали от наводнения, будет проведена дополнительная сессия ВНО.

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