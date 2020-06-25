Украина

Не только наводнения: в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Стихия продолжает терзать нашу страну: теперь к опасности затопления ряда регионов добавилась угроза пожаров.

В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности на 25−27 июня объявлен в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующие прогнозы дали эксперты Украинского гидрометцентра.

«25−27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что в начале апреля в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли крупные пожары, которые тушили более месяца. Возгорания начались 4 апреля, пожар был практически потушен за десять дней, однако ветер способствовал его распространению на более обширную территорию. Кроме того, на днях в Чернобыльской зоне возник очередной пожар, который удалось потушить лишь через три дня.

В то же время последние несколько дней в западных областях Украины наблюдаются масштабные потопы, которыми были разрушены автомагистрали и дома, десятки населенных пунктов остались без электричества и газа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за циклона Rosemarie, пришедшего из Европы, погода в Украине еще на некоторое время останется дождливой. В дальнейшем ливни с грозами будут идти лишь в западных областях. 25 июня жара постепенно начнет возвращаться. Дожди уйдут с Левобережья и там температура днем повысится до +28 градусов и выше. 26 июня жара еще больше усилится.

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