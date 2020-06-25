Требовал отдать несуществующий долг: в Луганской области задержан главарь шайки вымогателей

Происшествия

В Луганской области, где на днях был пойман бывший военнослужащий ВСУ, собиравшийся сбежать на оккупированную территорию, полиция задержала 42-летнего местного жителя, который вместе с подельником вымогал крупные суммы денег у граждан.

При этом злоумышленники применяли физическую силу и угрожали потерпевшим расправой, а также уничтожением их имущества, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Правоохранители уточнили, что 17 июня к ним обратился житель Миловского района и сообщил о том, что у него неизвестные требуют несуществующий долг в сумме почти 6 тысяч долларов. При этом, вымогатели применяют к нему физическую силу, угрожая оружием и физической расправой над членами семьи заявителя и сожжением его автомобиля и дома в случае невыполнения их требований.

Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что житель Миловского района, ранее судимый, находящийся на учете как лицо, употребляющее наркотические средства, вместе со своим подельником, жителем Донецкой области, организовали «преступный бизнес».

Злоумышленники требовали деньги и драгоценности у граждан под угрозой убийства и уничтожение имущества.

Обратившийся за помощью к полиции гражданин сказал, что часть денег уже передал вымогателям, так как опасался за свою жизнь и жизнь близких.

Во время проведения санкционированных судом обысков у задержанного обнаружены и изъяты пистолет Zoraki, помповое ружье, наркотические вещества и деньги.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле в Ужгороде оперативники задержали местного жителя, который вымогал деньги у перевозчика из Черновицкой области, угрожая ему оружием. В частности, негодяй требовал деньги за каждого пассажира в автобусе.

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