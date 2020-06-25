- 08:59 Почти тысяча новых случаев коронавируса за сутки: Украина продолжает бить антирекорды
- 08:59 Самолет в Пакистане разбился из-за болтовни пилотов о коронавирусе
- 08:48 У Авакова хотят ужесточить ответственность за оскорбление полицейских
- 08:24 В Новой Зеландии, объявившей о «полном искоренении» коронавируса, выявлены новые случаи COVID-19
- 08:15 Пушка: гол-красавец украинца Малиновского помог «Аталанте» одержать волевую победу
- 08:06 Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости, — вице-адмирал Сергей Гайдук
- 08:03 Природа мстит: какие наводнения пережила Украина с конца 90-х (инфографика)
- 07:57 В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область: американский генерал озвучил сценарий
- 07:37 Беларусь отказывается выдавать Украине беглого банкира, связанного с окружением Януковича
- 07:30 Меган Маркл и принц Гарри испекли булки вместе с бывшими бандитами
- 07:06 Ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:47 Посвящение в "крепостные": в оккупированном Крыму местных дворников вынудили "принести присягу"
В Новой Зеландии, объявившей о «полном искоренении» коронавируса, выявлены новые случаи COVID-19
В то время, как Южная Корея объявила о второй волне коронавируса, в Новой Зеландии выявлены новые случаи заражения COVID-19 — хотя 8 июня премьер-министр Джасинда Ардерн заявила и «полном искоренении» в стране этой инфекции и полностью сняла все ограничения. На тот момент в Новой Зеландии было зарегистрировано 1504 случая заражения COVID-19, 22 человека умерли.
Как пишет New Zealand Herald, на утро 25 июня стало известно по меньшей мере о трех инфицированных за одни сутки — все они прибыли из-за границы (одна женщины — из Перу, двое мужчин — из Индии). Они находятся сейчас на карантине в отелях городов Роторуа и Крайстчерч. Все постояльцы и сотрудники отелей сдали тесты на коронавирус и сейчас находятся в изоляции.
Таким образом за последние десять дней число заболевших составляет в общей сложности 13 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали — в Берлине новая вспышка коронавируса — сотни людей помещены на карантин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...