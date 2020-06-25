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В Новой Зеландии, объявившей о «полном искоренении» коронавируса, выявлены новые случаи COVID-19

8:24 25 июня 2020
Веллингтон

В то время, как Южная Корея объявила о второй волне коронавируса, в Новой Зеландии выявлены новые случаи заражения COVID-19 — хотя 8 июня премьер-министр Джасинда Ардерн заявила и «полном искоренении» в стране этой инфекции и полностью сняла все ограничения. На тот момент в Новой Зеландии было зарегистрировано 1504 случая заражения COVID-19, 22 человека умерли.

Как пишет New Zealand Herald, на утро 25 июня стало известно по меньшей мере о трех инфицированных за одни сутки — все они прибыли из-за границы (одна женщины — из Перу, двое мужчин — из Индии). Они находятся сейчас на карантине в отелях городов Роторуа и Крайстчерч. Все постояльцы и сотрудники отелей сдали тесты на коронавирус и сейчас находятся в изоляции.

Таким образом за последние десять дней число заболевших составляет в общей сложности 13 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали — в Берлине новая вспышка коронавируса — сотни людей помещены на карантин.

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