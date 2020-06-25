Природа мстит: какие наводнения пережила Украина с конца 90-х (инфографика)

Украина

Ливни на Прикарпатье и Буковине привели к разрушению дорог, мостов, пострадала железнодорожная инфраструктура, сельхозугодья. Грязевыми потоками затопило дворы и дома местных жителей. Люди потеряли урожай, домашних животных, имущество. Есть человеческие жертвы.

Больше всего от наводнения-2020 пострадали Верховинский, Косовский и Рожняковский районы в Ивано-Франковской области. Здесь за одни сутки выпало 70% осадков от месячной нормы. Подтоплено более 200 сел. 29 поселков вообще оказались отрезанными от цивилизации. Дороги так размыты, что попасть туда не могут даже спасатели. Кроме того, в Ивано-Франковской области полностью уничтожено 110 километров дорог и 90 мостов. Еще 40 мостов было разрушено во Львовской области и на Буковине.

По силе это наводнение эксперты считают более мощным, чем в 2008 году.

Издание «Укринформ» опубликовало инфографику паводков, которые были в Украине с 1998 года.

В частности, в 2008 году произошло одно из самых сильных наводнений в Западной Украине. Реки вышли из берегов. Зонами чрезвычайной ситуации были объявлены 6 областей — Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Винницкая. Частично пострадала и Хмельницкая область. Тогда погибло 39 человек. Убытки от стихии составили 3−4 миллиарда гривен.

Напомним, во время нынешнего наводнения уже известно о трех погибших.

Подробно о том, что происходит на Западной Украине и каковы прогнозы в материале «ФАКТОВ».

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