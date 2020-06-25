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Украина

Почти тысяча новых случаев коронавируса за сутки: Украина продолжает бить антирекорды

8:59 25 июня 2020
Анализы

В четверг, 25 июня, в Украине поставлен очередной коронавирусный антирекорд — за сутки COVID-19 подтвердили у 994 пациентов.

Больше всего заболевших — в Львовской (204), Одесской (95) Закарпатской областях, а также в Киеве (по 85). За сутки умерли 16 пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине фиксируют резкий рост заболевания коронавирусной инфекцией — если 23 июня количество заболевших составляло 833 случая за сутки, то последующие два дня их количество перевалило за 900 человек.

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