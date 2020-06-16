Украина

В сеть попало видео меткого удара по позиции снайпера боевиков на Донбассе

В сеть выложили видео ликвидации ВСУ позиции снайпера боевиков на Добнассе. Ранее на видео попал момент ликвидации позиций российско-оккупационных войск в «зеленке».

«Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в доме. Команда фонда „Повернись живим“ изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, оно хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими», — пишет на своей страничке участник боевых действий на Донбассе Андрей Рымарук.

Он не сообщает, где и когда было снято видео, однако обещает, что детальная информация позже появится на страничке фонда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили склад боевиков, которые сосредоточили большое количество боеприпасов на одной из своих позиций — видео адекватного ответа выложили в соцсети.

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