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Били ногами и пытались задушить полотенцем: в Германии напали на украинских дальнобойщиков
Поляки снова продемонстрировали нетерпимость по отношению к украинцам. В этот раз инцидент произошел в Германии.
В пригороде Мюнхена между польскими и украинскими дальнобойщиками произошло столкновение — пьяные поляки жестоко избили украинцев. Одного украинского водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
История началась с того, что двое украинцев 47 и 60 лет отдыхали на скамейке и отказались выпить водки с нетрезвым дальнобойщиком из Польши. Получив отказ, поляк избил коллег железным прутом.
Когда украинцы попытались укрыться в своих авто, на подмогу разбушевавшемуся поляку пришел его соотечественник. Вдвоем они вытащили одного украинца из фуры и избили ногами и пытались задушить полотенцем.
Полицейские, приехавшие на место ЧП, задержали нападавших. Позже двух польских дальнобойщиков арестовали.
Напомним, многие польские работодатели относятся к украинским заробитчанам как к бесправным рабам, нередко применяя в ним физическую силу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше суд приговорил пятерых мужчин к тюремным срокам за драку с группой украинских школьников.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..