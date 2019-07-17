В Польше работодатель напал на украинских заробитчан: сеть разгневало видео

Происшествия

В сети появилось видео, подтверждающее утверждение, что к украинцам в Польше относятся как к бесправной рабочей силе. Ролик опубликован в Facebook на странице «Украинский мигрант».

На съемке видно, как польский пан с голубым зонтиком пришел на поле, где работают украинские заробитчане. Поляк в какой-то момент остался недоволен работой и попытался зонтиком дотронуться до девушки, которая, по его мнению, плохо работала. За соотечественницу попытался заступиться парень, которому тоже досталось от пана. Была даже небольшая потасовка. Поляк все время кричал на рабочих, оскорблял их и заставлял быстрее выполнять норму.

«Шок!!! Слов нет… Остались слезы… разочарование…», «Украинцы поднимают польскую экономику. Я считаю, что мы заслужили лучшего отношения», «Капитализм в чистом виде. Эксплуататорский класс», — пишут в комментариях под видео.

Ранее в Польше на производстве скончался 36-летний украинец — житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. После ухудшения состояния мужчины его польские работодатели не стали оказывать ему помощь, а просто вывезли в лесопосадку и бросили умирать. Позже скандальной фирмой занялись польский омбудсмен и главный инспектор по труду.

Как сообщали «ФАКТЫ», к 2030 году Польше понадобится 4 миллиона рабочих рук, и страна очень рассчитывает на трудовых мигрантов из Украины.

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