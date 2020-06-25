Происшествия

В Черкассах во время отдыха на Днепре утонул 34-летний мужчина. Трагедия случилась после того, как мужчина спас своего тонущего сына. Ранее похожее ЧП произошло на Житомирщине.

Вечером 24 июня отец с сыном катались на катамаране. Отец спрыгнул в воду и толчком воды от прыжка ребенка тоже сбросило в Днепр. Мужчина быстро поплыл к мальчику и держал ребенка на воде, пока с берега ему не подоспела помощь. Ребенка забрали и доставили к берегу. В это время отец исчез.

Мальчика после асфиксии с ситуационной реакцией медики доставили в Черкасскую городскую детскую больницу. Мужчину нашли водолазы. Но, к сожалению, спасти его не удалось.

На месте происшествия работали бригады экстренной медицинской помощи, полицейские и спасатели, сообщили в Черкасском областном центре экстренной медицинской помощи медицины катастроф.

Напомним, в Донецкой области утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля. А в море под Одессой за два дня утонули сразу 5 человек.

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