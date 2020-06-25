«Людей оценивали предвзято»: Геращенко назвал переаттестацию полицейских «судилищем»

Украина

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, недавно обвинивший экс-главу Нацполиции Хатию Деканоидзе в провале реформы полиции, заявил, что в Украине при ней была проведена не переаттестация, а судилище, в комиссии брались люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским.

По словам Геращенко, Хатия Деканоидзе была навязана президентом Порошенко министру Авакову. Она пришла с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но хорошая идея была провалена.

Чиновник в качестве примера привел результаты переаттестации в одном из районов Киевской области, где аттестационная комиссия уволила сразу всех пять следователей, которые были в штате. В результате в этом районе не осталось, кому работать.

«Я присутствовал при оценке полицейских и видел, как, например, проходит тестирование на логику. Например, там треугольник, квадратик, шарик, их надо правильно расположить по порядку, такого рода задания. И хорошие опера, которые готовы ловить преступников, они вообще в первый раз такие тесты видели. Им эти тесты не дали изучить и подготовиться. И я тогда заставил Хатию, чтобы сами члены комиссий стали проходить эти тесты», — рассказал Геращенко в интервью «РБК-Украина».

Напомним, экс-глава Нацполиции Украины Деканоидзе, которая начинала реформу украинской правоохранительной системы, заявила, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись на службу в МВД.

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