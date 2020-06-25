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Много лет вы рубили и продавали лес. Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова, — Алексей Давиденко

О том, что страшный потоп и оползни после ливневых дождей в Западной Украине вызваны вырубкой лесов в Карпатах, в один голос говорят экологи. Но кто виноват в сложившейся ситуации? Об этом на своей странице в соцсети пишет бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

«Про паводок.

Был у нас производитель деревянных костылей из Черновицкой области. Его цены были намного ниже всех конкурентов на рынке, а делал он эти костыли, в отличие от большинства, не из дешевой сосны, а из дорогого бука.

И вот как-то мы с ним встретились и я его спрашиваю:

— А как у вас выходит так дешево производить костыли из бука? Это ведь ниже себестоимости древесины?

— Так, а в нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом в ліс вийшов і нарубав скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю.

— Вы просто рубите лес? Это ведь незаконно?

— Так, а кого мені питати?! Це мій ліс. У нас так в області всі роблять. Зато в мене найкраща ціна.

Пару дней назад говорили с ним:

— Ой, Олексію. Біда до нас прийшла. Лихо. Ніколи в житті такої води не було.

— Так у вас же ліс свій, бук свій. У вас же 30 років всі так роблять.

Розумієте? Всі так роблять!

А когда вода сносит нахер целые села, то это ведь не они виноваты, а кто-то другой.

Грустна правда.

Леса на западной Украине вырубаются массово на глазах у местных жителей и при их непосредственном участии.

Кто-то местный валит кругляк.

Кто-то местный его сушит.

Кто-то местный его грузит.

Кто-то местный его возит.

Кто-то местный это крышует.

Кто-то местный делает вид, что это не замечает.

Это что, киевляне лес валят?

Или, может, харьковчане?

Это вы же сами и уничтожили свои леса.

Это вы продали будущее своего края на десятилетия вперёд.

Уверен. Они прекрасно понимают, что вырубка леса влечет за собой стихийные бедствия, но бедствия будут когда-то потом, а заработать на его вырубке можно прямо сейчас.

Их, местных, много лет устраивает такая ситуация — они все, кто активные, а кто пассивные, соучастники этого истребления.

Нечего в таком случае взывать к государству при очередных наводнениях, смытых дорогах и уничтоженных селах.

Много лет вы рубили этот ценный лес и продавали его за сущие копейки.

Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова.

Получите и распишитесь", — написал Давиденко в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обильные осадки стали причиной оползней в Западной Украине, один из которых уничтожил живописное озеро в Карпатах.

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