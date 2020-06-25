- 12:07 Вертолеты летали прямо над головой: путинские военные отличились опасной выходкой на пляже в Севастополе
- 12:03 Наталия Орлянская: «Очевидно, наступит момент, когда просто прекращу лечиться из-за отсутствия денег» (часть 17)
- 11:57 21-летняя воспитанница миланского «Интера» погибла в ДТП
- 11:53 «Людей оценивали предвзято»: Геращенко назвал переаттестацию полицейских «судилищем»
- 11:42 Даже ветераны ряженые? На параде в России заметили мужчину с редким орденом «Победа»
- 11:39 В СБУ объяснили, почему Екатерина Варнава больше не опасна
- 11:23 Сербский министр оскандалился заявлением о «бандеровцах»
- 10:52 Катание на катамаране обернулось трагедией: в Черкассах мужчина утонул, спасая 7-летнего сына
- 10:43 Днестр вышел из берегов и начал подтапливать Могилев-Подольский
- 10:29 Вице-адмирал рассказал, как Россия системно готовилась к захвату Крыма
- 10:27 Суд отказался восстанавливать в должности скандально известного Семочко
- 10:25 Выступающий в НБА украинец Лэнь заразился коронавирусом
Много лет вы рубили и продавали лес. Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова, — Алексей Давиденко
О том, что страшный потоп и оползни после ливневых дождей в Западной Украине вызваны вырубкой лесов в Карпатах, в один голос говорят экологи. Но кто виноват в сложившейся ситуации? Об этом на своей странице в соцсети пишет бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко.
«Про паводок.
Был у нас производитель деревянных костылей из Черновицкой области. Его цены были намного ниже всех конкурентов на рынке, а делал он эти костыли, в отличие от большинства, не из дешевой сосны, а из дорогого бука.
И вот как-то мы с ним встретились и я его спрашиваю:
— А как у вас выходит так дешево производить костыли из бука? Это ведь ниже себестоимости древесины?
— Так, а в нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом в ліс вийшов і нарубав скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю.
— Вы просто рубите лес? Это ведь незаконно?
— Так, а кого мені питати?! Це мій ліс. У нас так в області всі роблять. Зато в мене найкраща ціна.
Пару дней назад говорили с ним:
— Ой, Олексію. Біда до нас прийшла. Лихо. Ніколи в житті такої води не було.
— Так у вас же ліс свій, бук свій. У вас же 30 років всі так роблять.
Розумієте? Всі так роблять!
А когда вода сносит нахер целые села, то это ведь не они виноваты, а кто-то другой.
Грустна правда.
Леса на западной Украине вырубаются массово на глазах у местных жителей и при их непосредственном участии.
Кто-то местный валит кругляк.
Кто-то местный его сушит.
Кто-то местный его грузит.
Кто-то местный его возит.
Кто-то местный это крышует.
Кто-то местный делает вид, что это не замечает.
Это что, киевляне лес валят?
Или, может, харьковчане?
Это вы же сами и уничтожили свои леса.
Это вы продали будущее своего края на десятилетия вперёд.
Уверен. Они прекрасно понимают, что вырубка леса влечет за собой стихийные бедствия, но бедствия будут когда-то потом, а заработать на его вырубке можно прямо сейчас.
Их, местных, много лет устраивает такая ситуация — они все, кто активные, а кто пассивные, соучастники этого истребления.
Нечего в таком случае взывать к государству при очередных наводнениях, смытых дорогах и уничтоженных селах.
Много лет вы рубили этот ценный лес и продавали его за сущие копейки.
Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова.
Получите и распишитесь", — написал Давиденко в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обильные осадки стали причиной оползней в Западной Украине, один из которых уничтожил живописное озеро в Карпатах.
29
Читайте также: Наводнение в Западной Украине: что там происходит и каковы прогнозы
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.