Украина

Вертолеты летали прямо над головой: путинские военные отличились опасной выходкой на пляже в Севастополе (фото)

В Крыму, где в прошлый сезон российское Минобороны активно перекрывало крымчанам доступ к морю, над одним из мест отдыха в Севатополе заметили военный вертолет, летавший прямо над головами отдыхающих.

«Крым. Севастополь. Рашисты продолжают гонять боевые вертолеты низко над головами купающихся на пляже в Учкуевке», — пишет в Twitter блогер «Крымский бандеровец» и публикует соответствующие фото.

«Чтобы знали, кто хозяева Крыма :(«, — написала в комментариях к посту одна из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымчанка Юлия Качула записала песню «Так сталося» на слова поэтессы Лидии Могилянской, которую относят к Расстрелянному возрождению — палачи НКВД расстреляли ее в июне 1937 года.

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