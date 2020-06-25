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Камені в нирках
За даними Міністерства охорони здоров'я кожному сьомому українцю загрожує нефролітіаз — камені в нирках [1]
При схильності до сечокам'яної хвороби нирок кристали солей, які зазвичай вимиваються з організму, починають накопичуватися в нирках, збільшуватися в розмірах. Дрібні м'які кристали можуть поступово зрости в щільні конкременти. Згодом кількість каменів може збільшуватися і приводити до проблем у роботі нирок — пієлонефриту, гідронефрозу, гострої ниркової недостатності.
Причини каменів у нирках
Наукою встановлена ціла низка причин виникнення каменів у нирках:
• генетичні і надбані порушення в організмі
• тривалі мікробно-запальні процеси в сечостатевій системі
• патологія щитоподібної залози
• нестача вітамінів А і D
• застійні явища у лежачих хворих
• незбалансоване харчування
• нестача у раціоні чистої води.
Симптоми сечокам'яної хвороби
Застрягши в сечоводі, камінь може перекрити потік сечі, привести до розвитку інфекції або гідронефрозу. Кристали солей у нирках часто не дають про себе знати, але при проходженні через сечовидільну систему можуть спровокувати ниркові кольки — гострий біль у попереку.
Характерні ознаки каменів у нирках — болі, часті позиви, різі при сечовипусканні, сеча з кров'ю, мутний осад. Часті симптоми при камені в нирці — підвищення температури, озноб, нудота, з неприємним запахом сеча.
Діагностика при каменях у нирках
За підозри на камінь у нирці призначають лабораторні дослідження крові та сечі. Мета — підтвердити або виключити інфекцію у сечовивідних шляхах і функціональні порушення в роботі нирок, встановити рівень креатиніну, калію, фосфату і сечової кислоти. Для лікування встановлюють вид, форму, величину і локалізацію каменів за допомогою УЗД, сонографії, комп'ютерної томографії, рентгенографії з контрастом.
Неодмінна частина діагностування при сечокам'яній хворобі — виявлення попередніх і супутніх захворювань в організмі.
Лікування і профілактика при каменях у нирках
Деякі види каменів у нирках можуть добре піддаватися лікуванню у поєднанні з дієтою і корекцією режиму пиття.
Для комплексної терапії сечокам'яної хвороби використовують фітопрепарати, що мають доказову базу, наприклад, краплі і таблетки Канефрон® Н. Це фітопрепарат нового покоління з оптимальним спектром дії на сечову систему.[2]
Німецький рослинний препарат Канефрон® Н створений на основі концепції фітонірингу, суть якої полягає в об'єднанні знань про лікарські властивості рослин з науковими і виробничими технологіями.
Препарат містить оптимальну дозу біологічно активних речовин, завдяки чому бореться із запаленням, нормалізує сечовипускання, усуває спазм і попереджає ускладнення інфекцій сечової системи. Канефрон® Н також сприяє вимиванню бактерій і піску, полегшує сечовипускання, перешкоджає застійним явищам.
Комбінований препарат Канефрон® Н також ефективний у профілактиці каменеутворення в нирках — він виводить кристали солей сечової кислоти, перешкоджає їх випаданню і зростанню каменя.[2]
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Перед застосуванням уважно ознайомтеся з інструкцією і проконсультуйтеся з лікарем.
Канефрон® Н таблетки в/о Р.С. № UA / 4708/02/01 Термін дії посвідчення
Канефрон® Н краплі оральні Р.С. № UA / 4708/01/01 Термін дії посвідчення
[1] Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні (загальний)
[2] Попов А.И., Попова Т.А. Роль фитопрепарата Канефрон в лечении пациентов с впервые выявленными мелкими конкрементами почек//Медицинские новости, — 2012. — № 12. — С.99−101149
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