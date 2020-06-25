- 13:40 Летел на красный: в сеть попало видео момента смертельной аварии в Днепре
- 13:34 Малюська предложил отменить люстрацию членов Компартии
- 13:19 Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной: сроки и требования к проезжающим
- 13:16 В Киеве рядом с рынком "Петровка" нашли мины: подробности ЧП
- 13:15 Камені в нирках
- 13:03 Срна покинул тренерский штаб «Шахтера»
- 12:58 Вадим Ермолаев строит самый крупный холодильный комплекс в Украине
- 12:57 Масштабная утечка персональных данных украинцев: в МВД рассказали об изъятии копий 30 баз данных
- 12:52 Мужчина поймал крупную рыбу на затопленном паводком рынке в Черновцах
- 12:51 Ничему не учатся: в открытой после вспышки коронавируса Киево-Печерской Лавре собрались десятки людей без масок
- 12:36 Крым можно было спасти: вице-адмирал сделал громкое заявление
- 12:28 Забил женщину молотком: в Кременчуге задержали подозреваемого в убийстве кассира
Британец приобрел Lamborghini за 250 тысяч долларов и разбил его спустя 20 минут после покупки (фото, видео)
На шоссе близ британского города Уэйкфилд произошла авария, которая сама по себе могла бы стать непримечательной, если бы не одно обстоятельство. Разбившимся практически вдребезги автомобилем был абсолютно новенький Lamborghini Huracan Spyder. Как пишет издание The Sun, ДТП случилось спустя 20 минут после того, как ее владелец выехал из автосалона после покупки. Стоимость машины — более 200 тысяч фунтов (почти 250 тысяч долларов).
Как сообщила полиция, возникла некая техническая неисправность, после чего Lamborghini остановился посреди дороги. А сзади в него тут же врезался не успевший затормозить фургон. Водитель фургона получил относительно легкие травмы головы. Относительно состояния водителя Lamborghini ничего не сообщается. Но, даже если он не пострадал физически, можно только догадываться о том, какую травму авария причинила его психике. Пользователи соцсетей выражали надежду, что он застраховал автомобиль.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что скандальный футболист «Реала» Карим Бензема похвастался спорткаром за 2,5 млн евро.
31
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»