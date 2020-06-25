Общество и люди

Британец приобрел Lamborghini за 250 тысяч долларов и разбил его спустя 20 минут после покупки (фото, видео)

На шоссе близ британского города Уэйкфилд произошла авария, которая сама по себе могла бы стать непримечательной, если бы не одно обстоятельство. Разбившимся практически вдребезги автомобилем был абсолютно новенький Lamborghini Huracan Spyder. Как пишет издание The Sun, ДТП случилось спустя 20 минут после того, как ее владелец выехал из автосалона после покупки. Стоимость машины — более 200 тысяч фунтов (почти 250 тысяч долларов).

Как сообщила полиция, возникла некая техническая неисправность, после чего Lamborghini остановился посреди дороги. А сзади в него тут же врезался не успевший затормозить фургон. Водитель фургона получил относительно легкие травмы головы. Относительно состояния водителя Lamborghini ничего не сообщается. Но, даже если он не пострадал физически, можно только догадываться о том, какую травму авария причинила его психике. Пользователи соцсетей выражали надежду, что он застраховал автомобиль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что скандальный футболист «Реала» Карим Бензема похвастался спорткаром за 2,5 млн евро.





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