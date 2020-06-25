На параде Путина задымился БТР: сеть взорвалась едкими комментариями

Мир

Во время «парада Победы» в Москве, который Путин в связи с коронавирусом перенес с 9 мая на 24 июня, сгорел БТР «Бумеранг».

Видео в Twitter опубликовал блогер с ником «Львовский метрополитен», отметив, что это новейшее вооружение, не имеющее аналогов.

Главная фишка «парада Победы» в Москве — сгорел «новейший не имеющий аналогов» БТР «Бумеранг» pic.twitter.com/b6DmYcSuZ3 — Львовский метрополитен (@natohawks) June 24, 2020

Комментаторы сразу вспомнили «визитку Яроша», украинскую ДРГ и знаменитый танк «Армата», с которым также произошло ЧП на параде. С сарказмом прошлись фолловеры и по авианосцу «Адмиралу Кузнецову». Некоторые отметили, что в России складывается определенная «парадно-позорная традиция».

Напомним, на параде в России 24 июня заметили неизвестного мужчину с редким орденом «Победа».

Эксклюзивный материал «Триумф или разочарование для Путина? В Москве прошел парад к 75-летию Победы» читайте на сайте «ФАКТОВ».





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