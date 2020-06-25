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В очереди — сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе (видео)
В пункте пропуска «Тиса» на границе Украины и Венгрии, который возобновил работу с 1 июня 2020 года, в очереди на выезд скопилось более 200 автомобилей.
Соответствующее видео показал местный ресурс Mukachevo.net.
По мнению украинских пограничников, увеличение очередей связано с ослаблением карантинных ограничений на границе венгерской стороной и с соответствующим замедлением процедуры пропуска через границу.
Очевидно, что очереди в пункте пропуска «Тиса» сохранятся как минимум до 29 июня, когда Венгрия намерена открыть все пункты пропуска на своей границе с Украиной.
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