26.59 / 26.79 29.69 / 30.11
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В очереди — сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе (видео)

15:43 25 июня 2020
В очереди&nbsp;— сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе (видео)

В пункте пропуска «Тиса» на границе Украины и Венгрии, который возобновил работу с 1 июня 2020 года, в очереди на выезд скопилось более 200 автомобилей.

Соответствующее видео показал местный ресурс Mukachevo.net.

По мнению украинских пограничников, увеличение очередей связано с ослаблением карантинных ограничений на границе венгерской стороной и с соответствующим замедлением процедуры пропуска через границу.

Очевидно, что очереди в пункте пропуска «Тиса» сохранятся как минимум до 29 июня, когда Венгрия намерена открыть все пункты пропуска на своей границе с Украиной.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кулак

Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине

Владимир Зеленский

«Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине

На месте ДТП

В Варшаве автобус слетел с моста и разломался на части: десятки пострадавших (фото)

В очереди&nbsp;— сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе (видео)

В очереди — сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер