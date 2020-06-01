Украина

Где можно пересечь границу Украины и кого пропустят через КПВВ в Крым и ОРДЛО

Несмотря на то, что Кабмин Украины распорядился открыть 66 пунктов пропуска на границах с Молдовой и Евросоюзом, пересечь границу можно не во всех из них — в большинстве случаев наши соседи еще не открыли пункты пропуска со своей стороны. Тем временем властям удалось договориться с «бунтовщиками», перекрывшими границу из-за нежелания оплачивать перевозимые «итальянскими бусиками» посылки.

В первый день лета возобновлено пересечение границы еще на нескольких пунктах пропуска со Словакией и Молдовой. В то же время румынской стороной пока отсрочено открытие четырех пунктов пропуска, запланированное еще на конец мая, сообщил «ФАКТАМ» спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Что касается пунктов пропуска в аэропортах, то они не закрывались. Но регулярного авиасообщения все равно нет, а спецрейсы, которые организовывает МИД, выполняются в основном через аэропорт «Борисполь».

По состоянию на 1 июня на границе Украины открыт пропуск на 29 автомобильных пунктах и одном пешеходном.

На границе с Беларусью:

в Черниговской области «Сеньковка — Веселовка», «Новые Яриловичи — Новая Гута», «Славутич — Комарин»;

в Житомирской области «Выступовичи — Новая Рудня»;

в Волинской области «Доманово — Мокраны».

На границе с Польшей:

во Львовской области «Краковец — Корчова», «Рава-Русская — Хребенное», «Шегини — Медика» (пешеходный);

в Волынской области «Ягодин — Дорохуск».

На границе со Словакией:

в Закарпатской области «Ужгород — Вышне-Немецке», «Малый Березный — Убля», «Малые Селменцы — Вельке Слеменце».

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области «Чоп (Тиса) — Захонь», .

На границе с Румынией:

в Закарпатской области «Дяково — Халмеу»;

в Черновицкой области «Порубное — Сирет».

На границе с Молдовой:

в Одесской области «Староказачье — Тудора», «Рени — Джюрджюлешть», «Паланка (Маяки — Удобное) — Паланка», «Серпневе 1 — Басарабьяска», «Табаки — Мирное»;

в Винницкой области «Могилев-Подольский — Отач»;

в Черновицкой области «Кельменци — Ларга», «Сокиряны — Окница», «Мамалыга — Кривая», «Россошаны — Бричень».

На границе с Россией:

в Харьковской области «Гоптовка — Нехотеевка»;

в Сумской области: «Юнаковка — Суджа», «Бачевск — Троебортное»;

в Черниговской области «Сеньковка — Новые Юрковичи»;

в Луганской области «Меловое — Чертково».

Актуальную информацию о местах, где можно пересечь границу Украины, пограничники публикуют на своем сайте: автомобильные пункты пропуска и пешеходные.

На КПВВ ситуация сложнее. Кабмин продлил запрет на пересечение админграницы с Крымом до 22 июня. Но контрольные пункты там работают, поскольку запрет не распространяется на направляющихся в Крым граждан, если они там зарегистрированы, а также на граждан, направляющихся с полуострова, если они зарегистрированы на материковой части страны. Также по соображениям гуманитарного характера отдельные граждане могут получить разрешение главы Госпогранслужбы на пересечение админграницы, рассказал Андрей Демченко.

До 22 июня, по решению командующего ООС, фактически закрыты и КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО. Здесь также могут пропустить по разрешению командующего — в исключительных случаях. Например — для организации похорон близких родственников, на лечение или закупку лекарств при онкозаболеваниях, ВИЧ, туберкулезе и т. п.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на границе в пункте пропуска «Шегини» выстроились огромные очереди. Украинские пограничники дали пояснение.

453

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter