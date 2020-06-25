Сергей Притула рассказал, что оставил бывшей жене после развода

Гламур

Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула, который в 2015 году женился во второй раз, опроверг домыслы о его личной жизни. Хотя он не любит говорить на эту тему, все же решил расставить точки и положить конец сплетням.

Притула рассказал, что с первой женой Юлией они расстались мирно, по общему решению. Сейчас они нормально общаются, воспитывают 12-летнего сына Дмитрия, который живет с мамой, но много времени проводит с отцом, его женой Катей и 3-летней сестричкой Соломией.

«Когда я женился, моя бывшая жена уже собиралась рожать. Но если разводятся двое, то надо создать какой-то образ засранца, который добился чего-то и бросил бедную и настрадавшуюся жену. Не зная, что я продолжал жить на 30 квадратных метрах, но купил своей бывшей 150 квадратных метров в два яруса, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно в плане воспитания маленького ребенка», — рассказал Сергей в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Недавно Сергей Притула отмечал свой день рождения. Вместе с семьей он отправился в Карпаты. «Надеюсь, в этот раз визит в Карпаты пройдет без поломанных конечностей», — написал Притула под семейным фото.

Напомним, в прошлом году, празднуя день рождения, он неудачно упал возле бассейна и сломал ногу.

Ранее Притула умилил сеть видео с маленькой дочкой.

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