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В Варшаве автобус слетел с моста и разломался на части: десятки пострадавших (фото)
В столице Польши произошло ДТП с пассажирским автобусом. Ранее в этой стране таинственно исчез программист из Украины.
Как сообщает «Украинская правда», в Варшаве двухсекционный автобус упал с Грота-Ровецкого моста. В нем находилось около 30 человек. В результате ДТП автобус переломился пополам. При этом одна из его частей — вместе с пассажирами — рухнула с высоты около пяти метров.
Польские СМИ сообщают по меньшей мере о двух жертвах. Кроме того, пострадало не менее мере 20 человек. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Причины аварии пока не установлены.
Ранее сообщалось, что недалеко от Вроцлава на автомагистрали произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля — гражданин Украины.55
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