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Происшествия

В Херсоне предотвратили взрыв газа в многоэтажке

16:28 25 июня 2020
Утечка

В среду, 24 июня, в Херсоне обнаружили утечку газа в одном из подъездов многоэтажного дома. Это могло привести к взрыву здания.

Как сообщает Херсонгаз, контролер этой компании обнаружила загазованность в одном из подъездов дома. Она была вызвана утечкой газа сразу на нескольких резьбовых соединениях стоечных кранов. В результате могла возникнуть аварийная ситуация с печальными последствиями.

Благодаря оперативным действиям контролера аварийная бригада быстро локализовала утечки газа.

Ранее сообщалось, что полиция назвала основную версию взрыва в киевском многоквартирном доме на Позняках. Экспертиза показала, что взрывчатки в здании не было. По мнению правоохранителей, взрыв произошел из-за того, что в помещении скопилась газовая смесь.

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В Херсоне предотвратили взрыв газа в многоэтажке

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