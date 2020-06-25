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Кабмин выделил более 750 млн гривен на ликвидацию последствий паводка в Западной Украине
Правительство Украины выделило 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украины.
Как сообщает УНН, 672 млн грн направят на помощь населению и проведение первоочередных неотложных и аварийно-восстановительных мероприятий. Еще 82 млн грн предназначены для подразделений МВД. Эти решения приняты на заседании Кабмина.
По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, предусматривается выделение средств Ивано-Франковской области — 480 млн грн, Черновицкой — 30 млн грн, Закарпатской — 30 млн грн, Львовской — 10 млн грн, Госводагенству — 92 млн грн и Гослесагентству — 30 млн грн.
«Выделить 82 млн грн, из них 41 млн грн на ГСЧС, 22 млн грн на Нацгвардию Украины, на Нацполицию — 9 млн грн, для ликвидации последствий этой стихии в пяти областях», — сказал глава МВД Арсен Аваков.
Общая выделенная сумма составит 754 млн грн.
Ранее сообщалось, что Зеленский оценил убытки от стихийного бедствия в Западной Украине.25
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