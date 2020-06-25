Подозревают поджог: у украинского чемпиона мира сгорел элитный внедорожник (фото)

Спорт

Элитный автомобиль чемпиона мира по кикбоксингу украинца Романа Кроля, жена которого двукратная чемпионка Европы по легкой атлетике Наталья Прищепа в феврале была дисквалифицирована за применение допинга, серьезно пострадал в результате пожара в Ровно.

В отделе коммуникации полиции Ровенской области сообщили, что по факту поджога внедорожника BMW X5 открыто уголовное производство и начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Криминального кодекса Украины. Отмечается, что транспортное средство находилось на стоянке, охранник которой вовремя заметил пожар и, пока ехали пожарные, сам же потушил автомобиль.

Благодаря этому огонь повредил лишь переднюю часть машины. А приехавшие сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия кусок тряпки и обгоревшую пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Отметим, что в 2017 году Кроль перенес микроинсульт, и на срочную операцию для известного земляка собирали средства всем Ровно. Восстановившись, Роман продолжил заниматься тренерской деятельностью, а в ноябре 2019-го женился на своей землячке легкоатлетке Наталье Прищепе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер Александр Усик приобрел дорогущий автомобиль Bentley Continental, базовая стоимость которого стартует от 8 миллионов гривен.

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter