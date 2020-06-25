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Украина

Предавший Украину вице-адмирал «засветил» украинские ордена на военном параде в России

17:50 25 июня 2020
Сергей Елисеев

В пропагандистском параде, который в среду, 24 июня, прошел в российском городе Калининграде, участвовал бывший заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Сергей Елисеев. Он перешел на сторону врага и сейчас является замкомандующего Балтийского флота РФ.

Как сообщил на своей странице в соцсети блогер Тимофей Гольц, на форме адмирала-предателя заметили также награды Украины.

«В течение длительного времени в тылу врага, рискуя своей жизнью и здоровьем, трудится „агент“ — вице-адмирал Сергей Елисеев. С задачами по развалу системы боевой подготовки, на данный момент Балтийского флота Российской Федерации, с которыми он справляется. За это получает государственные и ведомственные отличия Украины, а также слова благодарности и памяти и желание непременной встречи», — язвительно написал Гольц.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал подробности того, как Россия оккупировала Крым.

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