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Зеленский вручил ключи от новых квартир жителям взорвавшегося дома в Киеве (видео)
12 семьям киевлян, которые остались без жилья во время взрыва на столичных Позняках, вручили ключи от новых квартир. Церемонию провели президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Зеленского, еще 28 семей получат новое жилье в ближайшее время.
Примечательно, что 25 июня по поручению президента ключи от квартир вручали на Луганщине — в Северодонецке. Тогда новое жилье досталось 10 семьям, которые вынужденно переехали на подконтрольную Украине территорию из Золотого в 2018 году.
Взрыв на Позняках прогремел утром 21 июня. Из-под завалов разрушенного дома вытащили тела пятерых человек — двух женщин и троих мужчин. Среди погибших есть сотрудники «Укрзалізниці».
23 июня на территории дома завершили спасательную операцию и начали поиск личных вещей пострадавших. К этому привлекали полицию и спасателей.63
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