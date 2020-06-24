Происшествия

Жителям взорвавшегося дома в Киеве разрешили зайти в квартиры, но не все рискнули

Жителям полуразрушенного взрывом подъезда многоэтажного дома на столичных Позняках наконец удалось забрать свои вещи и документы. В то же время самих людей в аварийную постройку не пустили — они были вынуждены дать подробные инструкции спасателям и полицейским, а те рассказывали им о ходе поисков по видеосвязи.

Для этого владельцев просили рассказать, где что находится или нарисовать схему, говорится в сюжете ТСН.

Ранее в свои квартиры допустили жителей соседних домов — после того, как их обследовали на предмет повреждений.

Напомним, 23 июня на месте взрыва на Позняках завершили поисково-спасательную операцию. Из-под завалов разрушенного дома вытащили тела пятерых человек — двух женщин и троих мужчин. Среди погибших есть сотрудники «Укрзалізниці».

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