Украина

Дело о 30 миллионах: суд отпустил Омеляна под «честное слово», но загранпаспорт отобрал

В четверг, 25 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в рамках дела о снижении правительством портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году.

Как сообщает ВАКС на своей странице в Facebook, экс-министр должен являться по первому требованию к следователю, прокурору, суду; уведомлять об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение загранпаспорт. Эти обязанности будут действовать до 19 августа включительно.

Ранее Омелян заявил, что ГБР проводило у него обыск в рамках расследования против бывшего владельца дома, который продал особняк в 2016 году.

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