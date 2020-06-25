Общество и люди

Объяснился в любви перед строем: бойцы 28-й бригады необычно отметили возвращение из зоны ООС (фото)

В четверг, 25 июня, из зоны ведения боевых действий на Донбассе после ротации вернулись бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. На месте постоянной дислокации, в поселке Черноморское Одесской области, их торжественно встречали сослуживцы, родные, друзья и волонтеры.

Более десяти месяцев военнослужащие находились на передовой в районе Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки. Возвратились, увы, не все: в ходе боев погибли 8 бойцов, еще 19 получили ранения.

Отдать дань памяти павшим, отметить особо отличившихся на фронте решили на военном плацу. Из-за пандемии все собравшиеся — и бойцы, и гости, включая главу обладминистрации и командующего войсками оперативного командования «Юг» — были в защитных медицинских масках.

Требования эпидрежима ненадолго нарушили только двое молодых людей, но им за это даже не сделали замечание.

Перед всем личным составом и гостями лейтенант Дмитрий Кузьмиченко предложил руку и сердце своей возлюбленной Елене. Это стало неожиданностью практически для всех, включая саму девушку.

Как пояснил молодой офицер, с избранницей он познакомился по интернету, когда находился в зоне выполнения боевого задания.

«Я считаю, что это судьба. Обстоятельства нас очень сплотили. Хоть нас и разделяло солидное расстояние, я ежедневно ощущал ее поддержку. Потому без колебаний решил сделать ей предложение. Убежден: это — настоящая любовь!» — сказал Дмитрий.

Елена также без раздумий согласилась и в эмоциональном порыве призналась: «Я ждала Дмитрия, наверное, все свои 26 лет…»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как однополчанин Дмитрия, боец 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, получивший на Донбассе серьезное ранение, устроил необычное венчание на киевском вокзале.

Фото odessa. online



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