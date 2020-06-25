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Третьякову не накажут за "детей низкого качества": в "Слуге народа" назвали причину
Во фракции «Слуга народа» не будут отзывать народного депутата Галину Третьякову с должности главы Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
По ее словам, подобное решение было бы на руку оппонентам.
«Этого точно хотели бы наши оппоненты — вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета», — сказала Кравчук в эфире 112 Украина.
По ее мнению, Третьякова провела много «правильных и своевременных законопроектов»,
Что же касается попавших в сеть высказываний нардепа, их в президентской фракции считают «экспертными, а не политическими».
Напомним, после обнародования заявления Третьяковой, которая допустила необходимость прекращения соцвыплат безработным, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась с открытым письмом к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором требует уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.116
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