Происшествия

В Одессе поймали «умельца», взломавшего сеть МВД и наладившего выпуск поддельных документов (фото)

В Одессе разоблачили 34-летнего «народного умельца», который запросто изготавливал водительские права, учетные карточки транспортных средств, свидетельства об окончании автошколы и другие документы. Ранее в Киевской области задержали банду, которая занималась подделкой документов на квартиры и незаконной продажей недвижимости.

«Такса за права была 6 тысяч, а за учетную карточку — 4, 5 тысячи гривен», — рассказали правоохранители.

Для разоблачения фальсификатора понадобилось серьезное вмешательство и кропотливая работа киберполицейских.

«Он неоднократно осуществлял несанкционированное вмешательство в компьютерную сеть главного сервисного центра МВД с целью загрузки на персональный компьютер учетных карточек автомобилей», — констатируют правоохранители.

Свои услуги одессит оказывал через анонимную страницу в социальной сети, а изготовленные документы отправлял по почте от имени другого человека.

Проведен ряд обысков. Изъяты «чистые» водительские удостоверения, свидетельства об окончании автошколы, свидетельства о регистрации транспортных средств, голограммные ленты, финансовые накладные. Кроме того, обнаружены и изъяты более 20 тысяч бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, карт- принтер, 33 незаполненных бланка Министерства юстиции Украины, коробки с белыми пустыми пластиковыми карточками, паспорта граждан Украины и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия, после которых будут решены вопросы относительно объявления мужчине подозрения и избрания меры пресечения.

Открыто производство по статьям «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» Уголовного кодекса Украины.

Одновременно сотрудники управления киберполиции разоблачили еще одного «умельца».

26-летний житель Одессы осуществлял продажу баз данных известных украинских банков, почтового перевозчика, а также базы регистрации автотранспорта и водительских удостоверений.

«Свою деятельность он осуществлял через популярный мессенджер. Находясь в сообществе, он публиковал объявления по поиску и продаже баз данных в этой группе. Стоимость такой услуги составляла тысячу гривен», — сообщили в полиции.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в автомобиле на иностранной регистрации изъяты сим- и банковские карты, мобильный телефон и флеш -накопители.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки, в результате чего исчезло свыше 30 машин.

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