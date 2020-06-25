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В Одессе поймали «умельца», взломавшего сеть МВД и наладившего выпуск поддельных документов (фото)
В Одессе разоблачили 34-летнего «народного умельца», который запросто изготавливал водительские права, учетные карточки транспортных средств, свидетельства об окончании автошколы и другие документы. Ранее в Киевской области задержали банду, которая занималась подделкой документов на квартиры и незаконной продажей недвижимости.
«Такса за права была 6 тысяч, а за учетную карточку — 4, 5 тысячи гривен», — рассказали правоохранители.
Для разоблачения фальсификатора понадобилось серьезное вмешательство и кропотливая работа киберполицейских.
«Он неоднократно осуществлял несанкционированное вмешательство в компьютерную сеть главного сервисного центра МВД с целью загрузки на персональный компьютер учетных карточек автомобилей», — констатируют правоохранители.
Свои услуги одессит оказывал через анонимную страницу в социальной сети, а изготовленные документы отправлял по почте от имени другого человека.
Проведен ряд обысков. Изъяты «чистые» водительские удостоверения, свидетельства об окончании автошколы, свидетельства о регистрации транспортных средств, голограммные ленты, финансовые накладные. Кроме того, обнаружены и изъяты более 20 тысяч бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, карт- принтер, 33 незаполненных бланка Министерства юстиции Украины, коробки с белыми пустыми пластиковыми карточками, паспорта граждан Украины и другие вещественные доказательства.
В настоящее время продолжаются следственные действия, после которых будут решены вопросы относительно объявления мужчине подозрения и избрания меры пресечения.
Открыто производство по статьям «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» Уголовного кодекса Украины.
Одновременно сотрудники управления киберполиции разоблачили еще одного «умельца».
26-летний житель Одессы осуществлял продажу баз данных известных украинских банков, почтового перевозчика, а также базы регистрации автотранспорта и водительских удостоверений.
«Свою деятельность он осуществлял через популярный мессенджер. Находясь в сообществе, он публиковал объявления по поиску и продаже баз данных в этой группе. Стоимость такой услуги составляла тысячу гривен», — сообщили в полиции.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в автомобиле на иностранной регистрации изъяты сим- и банковские карты, мобильный телефон и флеш -накопители.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения.
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