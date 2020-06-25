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«Провез» полицейского на капоте более 100 метров: пьяный водитель таранил копов в Одессе
В четверг, 25 июня, в Одессе водитель BMW наехал на патрульных полицейских (ранее пьяный водитель превратил машину полицейских в груду металлолома). Инцидент произошел на улице Хуторской, где патрульные обратили внимание на «бумер», который откровенно игнорировал правила. По словам инспекторов, он припарковался поперек дороги, практически перекрыв ее другим участникам дорожного движения.
«Водитель иномарки вел себя агрессивно и был с явными признаками алкогольного опьянения. Чтобы убрать автомобиль с дороги и обеспечить беспрепятственный проезд на данном участке улицы, вызвали эвакуатор», — рассказали в управлении патрульной полиции.
Хозяин BMW сел за руль и попытался уехать. Чтобы не допустить аварийной ситуации, патрульный полицейский преградил ему дорогу, но это не остановило нарушителя.
«Водитель совершил наезд на инспектора и проехал с ним на капоте более 100 метров. Автомобиль остановился вынужденно только после применения искусственного затора, который нарочито создали водители других авто», — уточнили в управлении.
Водителя задержали, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. На нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Двоих патрульных с телесными повреждениями доставили в больницу.
Поскольку в действиях нарушителя усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, на место вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции.
Ранее аналогичный случай произошел на Львовщине: пьяный водитель, пытаясь сбежать от правоохранителей, наехал на полицейских.56
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