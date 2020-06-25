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В 2014−16 годах Военно-морские силы Украины были дезориентированы — по приказу предателей система скрытого управления войсками оказалась уничтожена. Поэтому ко многим тактическим командирам информация доводилась с ограничениями, заявил в интервью «ФАКТАМ» экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Напомним, предавший Украину вице-адмирал «засветил» украинские ордена на военном параде в России.
Он констатировал, что в ситуации, когда ситуация потребовала командирской умеренности, воли, твердости и характера, не все с этой задачей справились.
Причиной Гайдук считает
Полный текст интервью генерала читайте в статье «ФАКТОВ».
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