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Для большинства родина заканчивалась на Чонгаре: вице-адмирал рассказал об отношении крымских военных к Украине

21:58 25 июня 2020
Для большинства родина заканчивалась на Чонгаре: вице-адмирал рассказал об отношении крымских военных к Украине

В 2014−16 годах Военно-морские силы Украины были дезориентированы — по приказу предателей система скрытого управления войсками оказалась уничтожена. Поэтому ко многим тактическим командирам информация доводилась с ограничениями, заявил в интервью «ФАКТАМ» экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Напомним, предавший Украину вице-адмирал «засветил» украинские ордена на военном параде в России.

Он констатировал, что в ситуации, когда ситуация потребовала командирской умеренности, воли, твердости и характера, не все с этой задачей справились.

Причиной Гайдук считает в т. ч. тот факт, что около 80% военнослужащих контрактной службы были крымчанами, для которых родина в буквальном смысле заканчивалась пределами административной границы полуострова. Поэтому ждать от них какого-то патриотизма, самопожертвования ради независимой Украины не приходилось, к тому же на военных осуществлялось системное информационно-психологическое давление с российской стороны против родных и близких и против них самих.

Полный текст интервью генерала читайте в статье «ФАКТОВ».

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Для большинства родина заканчивалась на Чонгаре: вице-адмирал рассказал об отношении крымских военных к Украине

Для большинства родина заканчивалась на Чонгаре: вице-адмирал рассказал об отношении крымских военных к Украине

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